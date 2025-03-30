Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии

NatMicrobio: создан метод реактивации клеток, поврежденных сибирской язвой
close
Depositphotos

Американские ученые из Питтсбургского университета совершили прорыв в лечении поздних стадий сибирской язвы, разработав метод, способный обратить вспять терминальное повреждение клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

Команда обнаружила, что коктейль из факторов роста способен реактивировать жизненно важные клеточные пути, поврежденные токсинами сибирской язвы. Этот подход уже показал свою эффективность в экспериментах на мышах, повысив выживаемость подопытных животных даже после того, как болезнь достигла «точки невозврата».

Особую тревогу у специалистов вызывает потенциальное использование Bacillus anthracis в качестве биологического оружия.

«Ранние симптомы сибирской язвы легко спутать с гриппом, что часто приводит к запоздалой диагностике. Когда болезнь переходит в позднюю стадию, современные методы лечения становятся практически бесполезными», — отметили авторы открытия.

Исследователи выяснили, что летальный токсин сибирской язвы инактивирует ключевые ферменты MEK, нарушая важнейшие клеточные процессы. Однако комбинация трех уже одобренных для клинического использования факторов роста смогла восстановить работу поврежденных путей ERK и p38, что стало неожиданностью для самих ученых.

Сейчас команда работает над адаптацией метода для лечения людей, учитывая, что разные типы клеток могут требовать различных комбинаций факторов роста.

Ранее ученые добились прорыва в лечении лихорадки Эбола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами