У посольства Молдовы в Москве прошла акция в поддержку Евгении Гуцул

В Москве порядка 1000 человек вышли на митинг в поддержку главы Гагаузии

В Москве у здания посольства Республики Молдова прошла акция в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул, задержанной и помещенной под арест. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что мероприятие стартовало 30 марта в 13:00 по местному времени. В протесте участвуют представители молдавской и гагаузской диаспоры, прибывшие из различных регионов России.

Протестующие выступили с критикой действий официального Кишинева, используя лозунги в поддержку арестованного политика. Среди требований прозвучали призывы к освобождению Гуцул и изменению подхода властей Молдовы. Так, участвующие скандировали «Евгения, мы с тобой!» и «Санду, отпусти Гуцул!». Журналистам предоставили возможность получить комментарии от организаторов мероприятия.

Также в ходе акции было оглашено послание от имени Гуцул. В нем говорилось, что ее задержание рассматривается как нарушение прав жителей автономии. При этом политик отметила свою готовность продолжать противостояние с центральным правительством и призвала своих сторонников к дальнейшей активной деятельности. По ее словам, основные события развернутся в ближайшее время.

Один из участников акции, депутат двух созывов Гагаузии Федор Терзи рассказал Life.ru, что, не поддерживая ни Евгению Гуцул, ни президента Молдавии Майю Санду, выступает категорически против практики задержания оппонентов властей в аэропорту Кишинева.

По его мнению, Гуцул одержала честную победу на выборах, получив поддержку населения. В этой связи ее арест он назвал незаконным и нарушающим несколько положений конституции страны.

Как уточнил корреспондент издания, в акции участвуют не менее тысячи человек. Он также добавил, что окна в представительстве зашторены.

«Очень больно смотреть, что сегодня делают с бедной женщиной со львиным сердцем», – поделилась мнением с корреспондентом «ФедералПресс» одна из митингующих.

Как передает издание, по мнению участников акции, глава Гагаузии обладает неприкосновенностью и не может привлекаться к юридической ответственности за взгляды, выраженные при осуществлении полномочий.

Представители молдавской диаспоры в России отметили, что действия властей Кишинева направлены на разобщенность молдавского и гагаузского народов и могут привести к печальным последствиям на территории автономии и всей республики.

Напомним, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.