Мирные жители пострадали в Белгородской области 29 марта в результате атак ВСУ

Гладков: двое мужчин пострадали 29 марта в селе Вязовое в результате атаки ВСУ

Двое мужчин пострадали 29 марта в селе Вязовое Белгородской области в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.

«Вчера вечером в медучреждение обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и контузии в селе Вязовое от удара FPV-дрона по автомобилю. После оказания помощи лечение продолжают амбулаторно», — написал глава региона.

По данным Гладкова, за минувшие сутки под удар со стороны украинских военных попали 20 населенных пунктов в восьми районах области. ВСУ выпустили 14 боеприпасов. Также были зафиксированы атаки 38 беспилотными летательными аппаратами, из которых 24 дрона удалось сбить. Различные разрушения выявили в пяти частных домовладениях, административном здании, сельхозпредприятии, в шести транспортных средствах, также повреждение получил трактор.

Также Гладков сообщил, что один человек пострадал во время атаки украинского БПЛА на село Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области.

Ранее житель села Тишанка в Белгородской области получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского БПЛА.