В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник

Один человек пострадал во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по частному сектору. В результате ранения получил заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко.
Глава российского субъекта рассказал, что у чиновника диагностировали осколочные ранения конечностей и минно-взрывную травму. В настоящее время врачи скорой помощи транспортируют его в Белгородскую областную клиническую больницу.
«Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести», — уточнил губернатор.
В конце Гладков пожелал пострадавшему здоровья и выразил надежду, что в скором времени он пойдет на поправку.
30 марта министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены шесть беспилотников ВСУ. Украинские дроны ликвидировали в воздушном пространстве Белгородской, Саратовской и Брянской областей.
Ранее житель села Тишанка в Белгородской области получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского БПЛА.