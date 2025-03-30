В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник

Один человек пострадал во время атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по частному сектору. В результате ранения получил заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко.

Глава российского субъекта рассказал, что у чиновника диагностировали осколочные ранения конечностей и минно-взрывную травму. В настоящее время врачи скорой помощи транспортируют его в Белгородскую областную клиническую больницу.

«Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести», — уточнил губернатор.

В конце Гладков пожелал пострадавшему здоровья и выразил надежду, что в скором времени он пойдет на поправку.

30 марта министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены шесть беспилотников ВСУ. Украинские дроны ликвидировали в воздушном пространстве Белгородской, Саратовской и Брянской областей.

Ранее житель села Тишанка в Белгородской области получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского БПЛА.