Родителей обязали оплачивать коммунальные услуги за детей

Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей до их 18-летия, даже если не живут вместе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.

«При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — отметили в суде.

В определении уточняется, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее сообщалось, что в России могут резко вырасти платежи за коммуналку.