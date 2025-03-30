Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителей обязали оплачивать коммунальные услуги за детей

Верховный суд: родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей до их 18-летия, даже если не живут вместе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.

«При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — отметили в суде.

В определении уточняется, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее сообщалось, что в России могут резко вырасти платежи за коммуналку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами