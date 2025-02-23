Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут резко вырасти платежи за коммуналку

mk.ru: коммунальные платежи в России могут вырасти на 30% в 2025 году
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В 2025 году в России сразу на 20-30% могут вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил mk.ru председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Он отметил, что пока изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества не зафиксировал, однако он уверен, что «тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет».

Эксперт объяснил, что резкий рост платежей за коммуналку связан с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее в Минсельхозе прокомментировали сообщения о резком росте цен на хлеб с 1 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами