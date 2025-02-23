В России могут резко вырасти платежи за коммуналку

mk.ru: коммунальные платежи в России могут вырасти на 30% в 2025 году

В 2025 году в России сразу на 20-30% могут вырасти тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил mk.ru председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Он отметил, что пока изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества не зафиксировал, однако он уверен, что «тарифы будут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет».

Эксперт объяснил, что резкий рост платежей за коммуналку связан с инфляцией, увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее в Минсельхозе прокомментировали сообщения о резком росте цен на хлеб с 1 марта.