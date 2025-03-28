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Мать думала, что маленькая дочь сошла с ума, и узнала, что та случайно съела ее наркотики

WCJB: в США маленькая девочка нашла наркотики матери и съела их, попав в больницу
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Gilchrist County Jail

В США женщина арестована после того, как ее ребенок пострадал от воздействия наркотиков, пишет WCJB. Она сама привела дочь в больницу, сказав, что та «ведёт себя как сумасшедшая».

По данным офиса шерифа округа Леви, 29-летняя Дебра Скотт привезла малыша в больницу в округе Мэрион, сообщив медикам, что ребенок «ведет себя как сумасшедший». Позже она призналась следователям, что симптомы появились у ребенка за 12 часов до обращения за помощью.

Медики зафиксировали у малыша состояние, характерное для воздействия наркотиков, включая судороги. Анализы подтвердили наличие в организме ребенка метамфетамина, а также опиатов — группы веществ, к которой относятся героин, морфин и кодеин.

Расследование показало, что Скотт недавно переехала в дом в Бронсоне, известный как место распространения наркотиков. Женщина призналась, что сама употребляла метамфетамин. В итоге американка была арестована и обвинена в халатном отношении к ребёнку.

Ранее в США была арестован мать за издевательства над ребенком с помощью электрошокового ошейника.

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