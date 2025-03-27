Мать арестована за издевательства над ребенком с помощью электрошокового ошейника

NYP: в США мать издевалась над ребенком с помощью электрошокового ошейника и была арестована

Женщина из Нью-Джерси арестована за издевательства над ребенком с помощью электрошокового ошейника для собак, пишет New York Post.

В округе Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси, возбуждено уголовное дело против 30-летней Кимберли Круз-Фелисиано. Женщину обвиняют в жестоком обращении с собственным ребенком с использованием электрошокового ошейника для собак.

Поводом для расследования стали подозрительные следы на шее ребенка, которые заметили школьные учителя мальчика. Медицинская экспертиза подтвердила, что это ожоги от электрошокового устройства. Как установили следователи, мать систематически надевала ребенку ошейник, предназначенный для дрессировки собак и способный генерировать разряды до 100 вольт.

«Обвиняемая не только использовала запрещенные методы воспитания, но и угрожала ребенку более жестокими наказаниями, если он пожалуется на издевательства», — сообщили в полиции.

Прокурор округа Джеффри Х. Сазерленд подчеркнул, что этот случай демонстрирует необходимость усиленной защиты прав детей.

«Мы будем добиваться максимального наказания для тех, кто совершает подобные преступления против детей», — заявил он.

Также к ответственности привлечена 59-летняя Соня Фелисиано — бабушка ребенка, обвиняемая в попытке скрыть преступление.

В настоящее время пострадавший ребенок находится под защитой социальных служб. Расследование продолжается, и в случае доказательства вины обвиняемым грозит длительное тюремное заключение.

Ранее в США мать арестовали после того, как она оставила ребенка в замерзшей машине и ушла на свидание.