Отец-одиночка жестоко избил двух детей в Петербурге

Избитый отцом школьник из Петербурга попал в больницу вместе с младшей сестрой

В Санкт-Петербурге брат и сестра попали в больницу после жестокого избиения отцом-одиночкой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника канала, накануне к жителю дома на Геологической улице обратился соседский мальчик. Он рассказал, что его избил отец, и попросил о помощи. Мужчина вызвал полицию.

Стражи порядка обнаружили на месте 14-летнего брата и его 13-летнюю сестру с побоями, а также их 50-летнего отца. Семью в полном составе доставили в отдел внутренних дел, откуда пострадавших затем забрали в медучреждение.

Было установлено, что сначала родитель избил свою дочь, а спустя два дня напал с кулаками на сына. Девочка получила многочисленные ушибы и ссадины на спине и руках, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Мальчику повезло меньше — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомами, ссадинами и острым фарингитом он оказался в реанимации.

На отца-тирана, воспитывающего двух детей в одиночку, составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей и отпустили.

Ранее жительница Башкирии пыталась избавиться от трехмесячной дочери.