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Жительницу Башкирии будут судить за то, что она пыталась избавиться от трехмесячной дочери

В Башкирии женщина пыталась удушить трехмесячную дочь
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Freepik.com

В Башкирии женщина пыталась избавиться от своей трехмесячной дочери. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, 37-летняя жительница Уфимского района злоупотребляла спиртным и вела аморальный образ жизни. С октября 2024 года по январь текущего она не только не заботилась о своей маленькой дочери, но угрожала выкинуть ее из окна пятого этажа.

В январе мать осталась с ребенком в квартире и решила избавиться от него. Она взяла подушку и накрыла лицо дочери, перекрыв ей доступ кислорода, девочка потеряла сознание, но ее спасла вернувшаяся домой бабушка, которая оказала внучке первую помощь.

Против матери было возбуждено дело по двум статьям, в том числе за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. Свою вину женщина не признала и была заключена под стражу, в ближайшее время она предстанет перед судом.

Ранее женщина надевала на ребенка ошейник с электрошокером, чтобы «научить дисциплине».

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