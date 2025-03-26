Российская блогерша обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса

Девушка-блогер заявила о домогательствах во время сеанса массажа в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Девушка рассказала, что один из массажных салонов города предложил ей как блогеру сотрудничество. Она стала ходить туда на сеансы и на одном из них задремала. Проснулась она из-за того, что массажист стал ее домогаться, трогая в непредназначенных для массажа местах.

После этого девушка сбежала из кабинета, а массажист стал писать ей сообщения с извинениями. Блогер обратилась за помощью в правоохранительные органы.

До этого стало известно, что в Москве за надругательство над клиенткой будут судить мигранта-массажиста. В ноябре 2024 года иностранец совершил в отношении девушки во время сеанса непристойные действия, подавляя ее волю к сопротивлению. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Казани задержали психолога, которого клиентки обвинили в домогательствах.