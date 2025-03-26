Педофил домогался девочки в игровом чате и попался полиции

В ЛНР полицейские поймали педофила, который домогался ребенка в игровом чате. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В феврале местная жительница обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что в отношении ее малолетней дочери совершено преступление. Неизвестный мужчина вступил с девочкой в непристойную переписку в чате игровой платформы.

Следователи и оперативники уголовного розыска, располагая лишь информацией о никнейме преступника на игровой платформе, решили создать там аккаунт и вступить с ним в переписку от имени вымышленной девушки. Стражи порядка под видом собеседницы установили со злоумышленником психологический контакт и назначили ему встречу. После этого мужчину задержали в Краснодарском крае, а затем доставили в Луганск.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Ранее бывшего челябинского депутата-педофила осудили по новым статьям.