Петербуржец закидал машину камнями, когда водитель отказался его подвезти до дома

Петербуржец закидал камнями чужой автомобиль из-за отказа отвезти его домой, сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел в июне 2023 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга и попал на камеру видеонаблюдения. Александр К. подошел к незнакомцу во дворе дома по улице Куйбышева, который в тот момент садился в машину, и попросил его отвезти его домой.

Владелец Jaguar ответил на это отказом, и местный житель не смог справиться с гневом и принялся бросать в иномарку камни.

Собственник оценил ущерб в 268 тыс. рублей, и в отношении хулигана возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Александр возместил потерпевшему лишь 60 тыс. и получил 1,5 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

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