Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец закидал машину камнями, когда водитель отказался его подвезти до дома

В Петербурге осудили мужчину, который из мести закидал чужую машину камнями

Петербуржец закидал камнями чужой автомобиль из-за отказа отвезти его домой, сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел в июне 2023 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга и попал на камеру видеонаблюдения. Александр К. подошел к незнакомцу во дворе дома по улице Куйбышева, который в тот момент садился в машину, и попросил его отвезти его домой.

Владелец Jaguar ответил на это отказом, и местный житель не смог справиться с гневом и принялся бросать в иномарку камни.

Собственник оценил ущерб в 268 тыс. рублей, и в отношении хулигана возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Александр возместил потерпевшему лишь 60 тыс. и получил 1,5 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Ранее пьяный россиянин разгромил маникюрный салон, где работает его бывшая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами