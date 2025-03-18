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Пьяный мужчина разгромил маникюрный салон, где работает его бывшая

В Петербурге пьяный мужчина устроил погром в салоне маникюра

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в погроме в маникюрном салоне, пьяный петербуржец решил отомстить своей бывшей девушке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нетрезвый мужчина вечером проник в маникюрный салон на проспекте Энгельса. Злоумышленник повредил входную дверь и начал крушить мебель и оборудование, разбил зеркало и перевернул стоявший в помещении телевизор. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал дебошира и доставил в отдел полиции.

Выяснилось, что петербуржец накануне расстался со своей девушкой, которая работает мастером маникюра, и разгромил студию. Известно, что задержанный ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Владелец салона подсчитывает сумму ущерба.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы.

Ранее неизвестные устроили погром в пекарне в центре Петербурга.

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