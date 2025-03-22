Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посетитель Эрмитажа потоптался по экспонату XVIII века

Посетителя Эрмитажа задержали за то, что он залез на магистерское кресло Павла I
close
Росгвардия

В Петербурге посетитель Эрмитажа взобрался на тронное кресло магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, которое принадлежало императору Павлу I. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 59-летний мужчина зашел за ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. Сначала ему сделала замечание смотрительница музея, но тот отреагировал агрессивно и уже встал ногами на подножную скамеечку трона. Посетителя задержали сотрудники Росгвардии.

После инцидента кресло осмотрел хранитель музея и нашел незначительные повреждения. Объект направят на тщательную экспертизу.

В конце февраля посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности. Людей вывели из музея после анонимного сообщения. Проверка показала, что никаких подозрительных предметов в музее не было. После того, как силовики исключили опасность, музей вернулся к штатному режиму работы.

Ранее в Смоленской области попытались поджечь Музей неизвестного солдата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами