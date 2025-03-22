Посетитель Эрмитажа потоптался по экспонату XVIII века

Посетителя Эрмитажа задержали за то, что он залез на магистерское кресло Павла I

В Петербурге посетитель Эрмитажа взобрался на тронное кресло магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, которое принадлежало императору Павлу I. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 59-летний мужчина зашел за ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. Сначала ему сделала замечание смотрительница музея, но тот отреагировал агрессивно и уже встал ногами на подножную скамеечку трона. Посетителя задержали сотрудники Росгвардии.

После инцидента кресло осмотрел хранитель музея и нашел незначительные повреждения. Объект направят на тщательную экспертизу.

В конце февраля посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности. Людей вывели из музея после анонимного сообщения. Проверка показала, что никаких подозрительных предметов в музее не было. После того, как силовики исключили опасность, музей вернулся к штатному режиму работы.

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