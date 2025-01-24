Эрмитаж снова открылся после сообщения об опасности от неизвестного

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, откуда посетителей эвакуировали из-за угрозы безопасности, снова работает в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за угрозы безопасности. Людей вывели из музея после анонимного сообщения.

В пресс-службе музея добавили, что посетители с билетами на 24 января смогут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день.

12 января посетителей и сотрудников старейшего универмага Санкт-Петербурга ДЛТ (Дома ленинградской торговли) эвакуировали после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

В этот же день в историческом районе Петербурга из-за пожара эвакуировали десятки человек. Возгорание произошло в доме 36-38 на улице Марата около 12:24. Пожар начался на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, огонь охватил 50 кв. м четырехкомнатной квартиры. Из задымленных квартир были оперативно эвакуированы 37 жителей, а пожарные смогли потушить пламя меньше, чем за 60 минут. В результате инцидента пострадала женщина.

Ранее в Петербурге эвакуировали 100 детей из детсада из-за искрящейся розетки.