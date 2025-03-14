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В Смоленской области попытались поджечь Музей неизвестного солдата

SHOT: в Вязьме пытались поджечь Музей неизвестного солдата
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Telegram-канал SHOT

Музей неизвестного солдата в Вязьме попытались поджечь. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, накануне ночью неизвестный с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания на улице Комсомольской бутылку с зажигательной смесью. Остатки жидкости, которая была внутри, нашли возле разбитого окна.

Во время инцидента оплавилась пластиковая труба внутри здания, а также окно и подоконник. Значительного ущерба помещение не получило.

Очевидцы рассказали, что поджигателю на вид около 25 лет, он был в темной куртке, капюшоне и маске. Сейчас его разыскивают.

До этого в Тюмени 21-летняя девушка устроила поджог в ресторане, но свой проступок она объяснила тем, что действовала по указанию мошенников. Согласно материалам с камеры, девушка пришла в ресторан и некоторое время сидела за столиком, затем она подошла к креслу напротив и с помощью бумаги, зажигательной смеси и спичек развела на нем огонь и поспешно скрылась.

Ранее студента московского вуза обвинили в приготовлении к теракту.

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