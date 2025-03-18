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В Ростовской области школьник выстрелил в сверстника

В Ростовской области подросток случайно выстрелил в приятеля
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СУ СК России по Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик госпитализирован с ранением ноги. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 15 марта двое мальчиков стреляли из пневматической винтовки во дворе дома. Дети находились без присмотра взрослых. В какой-то момент 11-летний школьник произвел выстрел, а второй пробежал прямо перед ним и получил ранение.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии двухлетний ребенок выстрелил в мать из отцовского ружья. Родительница не успела остановить ребенка, который заметил на диване ружье, оставленное там главой семейства, и мальчик случайно нажал на курок. Пуля попала в левую руку женщины, ее госпитализировали с огнестрельным ранением кисти. Известно, что муж пострадавшей хранил оружие по лицензии.

Ранее двухлетний ребенок выстрелил в своего близнеца из найденного пистолета.

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