Ветеринар назвал клеща танком в мире животных

Если домашний питомец подцепил клеща, к этому вопросу нельзя подходить спустя рукава. Ни в коем случае нельзя вытаскивать членистоногое руками, поскольку надавив на его тельце, вся его инфекция может оказаться под кожей животного. Об этом в беседе с RT предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Клещ в мире животных — это танк. Защищенный, бронированный организм. Он не просто комар, которого мы прихлопнули. У него целый аппарат, который глубоко внедряется в кожу. Взять его рывком, вытащить нельзя», — подчеркнул специалист.

Он посоветовал использовать специальные приспособления для удаления клещей, которые продаются в магазинах. Если ЧП произошло вдали от города, по его словам, можно обильно намазать клеща и кожу вокруг него йодом, затем начать раскачивать его в разные стороны, после чего он выскочит.

Кроме того, можно использовать маникюрный пинцет, подцепив клеща около кожи и выкрутив как шуруп, добавил Шеляков.

После удаления клеща ветеринар посоветовал проверить его на целостность, смазать рану йодом и наблюдать за состоянием животного. В случае изменения поведения, снижения аппетита или повышения температуры, необходимо незамедлительно обратиться в ветклинику, заключил он.

Врач-педиатр клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Мария Медянцева до этого предупреждала, что при обнаружении присосавшегося клеща, ни в коем случае нельзя его раздавливать или пытаться «задушить» маслом. Без воздуха он активнее отрыгивает содержимое своего желудка, где и находятся патогены, повышая риск инфицирования.

Клещи — это переносчики возбудителей целого ряда заболеваний. Самые распространенные и наиболее опасные инфекции, которые они переносят, — это клещевой энцефалит и боррелиоз.

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