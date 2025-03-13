Россиянам объяснили, как защититься от укусов клещей

Многие ошибочно ждут падения клеща с дерева, однако на самом деле они цепляются за траву и кустарники высотой не более 1,5 метра. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она посоветовала выбирать светлую и закрытую одежду, чтобы заметить паразита до того, как он доберется до кожи.

По ее словам, необходимо регулярно осматривать себя — желательно каждые 15 минут, особенно если прогулка проходит в зонах с высокой активностью клещей. Также не стоит забывать о головном уборе: он поможет предотвратить попадание насекомых в волосы.

«Если же клещ все-таки укусил, его нужно аккуратно удалить, выкручивая с помощью пинцета, нитки или специального устройства. Ни в коем случае нельзя пытаться раздавить, прижечь или заливать паразита маслом, лаком для ногтей или горючими жидкостями — это лишь увеличивает риск заражения», — предупредила эксперт.

Извлеченного клеща нужно сохранить живым и передать в лабораторию, чтобы определить, инфицирован ли он, добавила Сережина.

Накануне в министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что в регионе из-за ранней весны фиксируют первые случаи укусов жителей клещами.

В ведомстве заявили, что эти насекомые пробудились из-за раннего наступления климатической весны. По данным минздрава, один из первых случаев укуса человека был зарегистрирован в Сергиевом Посаде.

Ранее эксперты назвали самые частые неприятности, в которые попадают российские туристы.