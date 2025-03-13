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Присосавшегося клеща нельзя обрабатывать маслом, рассказала врач

Врач Медянцева: присосавшихся клещей нельзя обрабатывать маслами

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Bramborica/Wikipedia.org

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, нельзя раздавливать или пытаться «задушить» его маслом. Без воздуха он активнее отрыгивает содержимое своего желудка, где и находятся патогены, повышая риск инфицирования, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Мария Медянцева.

В этом году в Подмосковье массово проснулись клещи из-за ранней весны. Клещи — это переносчики возбудителей целого ряда заболеваний. Самые распространенные и наиболее опасные инфекции, которые они переносят, — это клещевой энцефалит и боррелиоз.

«Не ждите, пока клещ отпадет сам, и не обрабатывайте ничем (маслом, керосином и т.д.). Необходимо извлечь его как можно быстрее. Чем дольше клещ находится в коже — тем выше риск впрыскивания слюны в кожу и риск заражения. Удаление голыми руками может привести к раздавливанию клеща и отрыва тела от головы с хоботком. Его можно удалить с помощью специального устройства для удаления клещей (его обычно покупают на масс-маркетах либо в ветеринарных магазинах), нитки или пинцета», — отметила врач.

После удаления клеща необходимо обработать место укуса любым антисептиком. Если после извлечения клеща в коже осталась головка, ее можно удалить пинцетом или иголкой как обычную занозу.

«Затем клеща обязательно нужно отвезти в лабораторию. Если удалить членистоногое самостоятельно не удается — незамедлительно обратитесь к врачу. При обнаружении клеща необходимо записаться к травматологу, который безопасно снимет насекомое и поместит в контейнер для дальнейшей диагностики», — рассказала врач.

Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания клещей, а также к их раннему удалению. Важно избегать посещения мест обитания клещей с началом сезона, применять репелленты, регулярно осматривать одежду и контролировать открытые участки кожи (шею, запястья рук).

«После возвращения с отдыха на природе стоит производить осмотр одежды и тела. Поскольку некоторые участки тела недоступны самоосмотру, следует прибегнуть к посторонней помощи для осмотра спины и волосистой части головы. И еще одно: поскольку личиночные формы клещей очень мелки, их можно не заметить на одежде. Во избежание их присасывания одежду рекомендуется простирать в горячей воде», — заключила врач.

Ранее врач предупредил об опасности пить воду из дачного колодца после зимы.

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