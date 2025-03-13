В Амурской области потушили пожар в административном здании

Сотрудники МЧС потушили пожар в административном здании, где погибли 5 человек

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в административном здании Благовещенска в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь распространился на 180 квадратных метров.

Вечером 12 марта загорелось административное здание на улице Чайковского, 209. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали.

28 января в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске в Амурской области произошел взрыв. Хлопок случился на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении произошли разрушения, однако несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс был приостановлен. Спасатели привлекли кинолога к поиску человека под завалами.

В ликвидации последствий были задействованы 41 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее в Благовещенске произошел крупный пожар на тысячу «квадратов».