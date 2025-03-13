Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Амурской области потушили пожар в административном здании

Сотрудники МЧС потушили пожар в административном здании, где погибли 5 человек
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в административном здании Благовещенска в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь распространился на 180 квадратных метров.

Вечером 12 марта загорелось административное здание на улице Чайковского, 209. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали.

28 января в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске в Амурской области произошел взрыв. Хлопок случился на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении произошли разрушения, однако несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс был приостановлен. Спасатели привлекли кинолога к поиску человека под завалами.

В ликвидации последствий были задействованы 41 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее в Благовещенске произошел крупный пожар на тысячу «квадратов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами