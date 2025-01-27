Крупный пожар на тысячу «квадратов» вспыхнул в Амурской области

В Благовещенске Амурской области загорелось производственное здание на 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Для бесперебойной подачи воды огнеборцы ведомства проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и открытых водоисточников. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания на данный момент нет. На момент публикации в ведомстве также сообщили о ликвидации открытого горения.

Недавно в Киселевске Кемеровской области во время погрузки отходов в мусоровоз произошел пожар. Один из очевидцев предположил, что возгорание могло произойти из-за выброшенной в мусор горящей золы. Возгорание удалось потушить без привлечения сил МЧС.

22 января Telegram-канал Ni Mash писал, что в Нижегородской области из-за загоревшегося мусора произошел пожар в нефтяном техникуме. Сотрудники ремонтной бригады снимали старую кабину кухонного лифта, и, предварительно, подъемник рухнул в шахту, когда трос срезали болгаркой. После этого произошло возгорание мусора.

Ранее пожар произошел в ростовском СИЗО.