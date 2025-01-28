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В Амурской области после взрыва к поиску человека под завалами привлекли кинолога

МЧС: в Белогорске к поиску человека под завалами привлекли кинолога
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МЧС России

Спасатели привлекли кинолога к поиску человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

«К месту происшествия из Благовещенска дополнительно прибыли спасатели Главного управления МЧС России по Амурской области, в том числе кинолог с собакой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент специалисты продолжают обследовать помещения и бункеры. Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы 41 специалист, 11 единиц техники, среди которых 15 сотрудников МЧС России.

28 января в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв. Уточняется, что хлопок произошел на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении есть разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

Поиски человека, который может находиться под обломками, продолжаются.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.

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