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В Амурской области произошел взрыв на производстве

МЧС: под завалами на производстве в Амурской области может находиться человек

В производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв произошел на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В помещении есть разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

«Спасатели разыскивают человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании», — сказали в МЧС.

28 января спасатели локализовали возгорание на мебельном складе в подмосковном Солнечногорске на площади 1000 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 20 единиц техники.

Утром 28 января стало известно, что в Солнечногорске случился пожар в районе деревни Пешки. По словам очевидцев, загорелось здание рядом с бетонным заводом. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на предприятии по производству мебели в строении 794/1. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.

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