Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочка застряла в стиральной машине во время игры и не смогла выбраться

В Испании спасатели помогли девочке, которая застряла в стиральной машине

Испанские пожарные спасли девочку, застрявшую в стиральной машине. Об этом сообщает Need to Know.

На прошлой неделе помощь спасателей понадобилась восьмилетней девочке из курортного города Торре дель Мар, неподалеку от Малаги. Во время игры она попыталась залезть в стиральную машину и не смогла выбраться самостоятельно. Родители услышали крики дочери из прачечной, но не сумели ей помочь и в итоге вызвали службу спасения.

Прибывшие на место спасатели обнаружили девочку, одна нога которой была зажата между лопастями барабана. Пожарные дали ребенку мобильный телефон, чтобы он мог отвлечься, и приступили к работе. Чтобы освободить девочку, им пришлось разобрать стиральную машину, которая теперь не подлежит восстановлению. Операция по спасению конечности длилась 50 минут, в результате у девочки остался синяк на лодыжке и еще один на колене.

Ранее девочка из Астраханской области застряла в трубе, когда играла в прятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами