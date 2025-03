Девочка застряла в стиральной машине во время игры и не смогла выбраться

Испанские пожарные спасли девочку, застрявшую в стиральной машине. Об этом сообщает Need to Know.

На прошлой неделе помощь спасателей понадобилась восьмилетней девочке из курортного города Торре дель Мар, неподалеку от Малаги. Во время игры она попыталась залезть в стиральную машину и не смогла выбраться самостоятельно. Родители услышали крики дочери из прачечной, но не сумели ей помочь и в итоге вызвали службу спасения.

Прибывшие на место спасатели обнаружили девочку, одна нога которой была зажата между лопастями барабана. Пожарные дали ребенку мобильный телефон, чтобы он мог отвлечься, и приступили к работе. Чтобы освободить девочку, им пришлось разобрать стиральную машину, которая теперь не подлежит восстановлению. Операция по спасению конечности длилась 50 минут, в результате у девочки остался синяк на лодыжке и еще один на колене.

Ранее девочка из Астраханской области застряла в трубе, когда играла в прятки.