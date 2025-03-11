В Госдуме хотят наделить учителей новыми льготами

В Госдуму планируют внести проект о праве учителей на улучшение жилищных условий

В Государственную думу планируется внести проект о первоочередном праве учителей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду».

«Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает предоставить школьным учителям право на получение социального жилья. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Государственной думы», — сообщили в пресс-службе партии.

Уточняется, что соавтором инициативы стал однопартиец Миронова Сергей Кабышев. Как отмечают в СРЗП, действующий закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет право учителей на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, однако фактически не работает из-за отсутствия соответствующих нормативных актов.

Депутаты предлагают исправить это через формирование cпециального порядка обеспечения жилищных потребностей педагогических работников при содействии государства.

При этом зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, что сейчас дарить квартиры россиянам, как во времена Советского Союза, очень сложно.

Основным способом, который позволял получить квартиру в СССР, была очередь на улучшение жилищных условий. Однако ожидание могло составлять много лет. Военные, ученые и работники ряда предприятий могли рассчитывать на ведомственное жилье.

Ранее в Госдуме поддержали расширение семейной ипотеки.