В Госдуме поддержали расширение семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко в беседе с «Газетой.Ru» поддержал предложение расширить программу семейной ипотеки под 6% на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет.

«Я лично поддержал бы любые инициативы, связанные с устойчивым развитием семьи в России. Исходя из этого, естественно, любые предложения, проекты, которые направлены на то, чтобы снизить долговую нагрузку, социальную нагрузку на семьи, и в первую очередь — молодые семьи, я только приветствую. Я считаю, что нагрузка на государство, связанная с льготной ставкой, небольшая, а эффект [от программы] будет через какое-то время. Естественно, [эффект] считается годами, это простая математика. [Эффект] будет выражен в квалифицированной работе [специалистов, которые вырастут, и их родителей], а квалифицированные специалисты в будущем — это просто поддержка населения Российской Федерации в целом», — отметил Савченко.

Правительство России снова обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, пишет РБК. Минфин и Минстрой вместе с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» распространение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать эффекты от реализации этой меры, а также сформулировать конкретные предложения для правительства.

В 2025 году право на получение семейной ипотеки имеют семьи с детьми до шести лет включительно, семьи с детьми-инвалидами — независимо от возраста ребенка, а также семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми — в этом случае возраст детей не имеет значения.

Программа действует до 31 декабря 2030 года и предоставляет возможность оформить ипотечный кредит по ставке 6% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов. С 23 декабря 2023 года семейную ипотеку можно оформить только один раз. Повторное использование программы возможно при выполнении двух условий: полное погашение предыдущего льготного кредита и рождение ребенка после этой даты.

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