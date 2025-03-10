Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Казани

Минздрав: трое пострадавших при ДТП в Казани находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в результате ДТП на автобусной остановке в Казани попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

По данным полиции, водитель «Москвича» ехал по улице Вишневского в сторону улицы Достоевского и пытался объехать остановившийся автобус. Машина наехала на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.

В происшествии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Девять из них доставили в больницу, а двое отказались от госпитализации. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Сам таксист, сбивший выходящих из автобуса пассажиров в Казани, заявил, что он сделал это не специально. Мужчина также сказал, что в салоне автомобиля в момент ДТП находились пассажиры, но не смог назвать их количество.

Как заявил автоинспекторам таксист, он уснул за рулем. Между тем пассажир автомобиля рассказал, что перед ДТП у водителя изо рта пошла пена.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.