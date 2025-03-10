Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Казани

Минздрав: трое пострадавших при ДТП в Казани находятся в тяжелом состоянии
close
Читатель «Газеты.Ru»

Трое пострадавших в результате ДТП на автобусной остановке в Казани попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

По данным полиции, водитель «Москвича» ехал по улице Вишневского в сторону улицы Достоевского и пытался объехать остановившийся автобус. Машина наехала на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта.

В происшествии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Девять из них доставили в больницу, а двое отказались от госпитализации. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Сам таксист, сбивший выходящих из автобуса пассажиров в Казани, заявил, что он сделал это не специально. Мужчина также сказал, что в салоне автомобиля в момент ДТП находились пассажиры, но не смог назвать их количество.

Как заявил автоинспекторам таксист, он уснул за рулем. Между тем пассажир автомобиля рассказал, что перед ДТП у водителя изо рта пошла пена.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами