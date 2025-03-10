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Стала известна причина крупного ДТП в Казани

Водитель такси, устроивший массовое ДТП в Казани, уснул за рулем

Таксист, устроивший крупное ДТП в Казани заявил, что уснул за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«Водитель такси, устроивший массовое ДТП, пояснил инспекторам, что уснул за рулем. Евгению Крусеву 30 лет, уточняется, что он управлял арендованной машиной», — говорится в сообщении канала.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи видно, что на месте ДТП собралось много людей.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

В середине февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя автомобиля задержали на месте. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Уфе машина провалилась под землю.

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