Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 37-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 1,5 км. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого россиянка сделала сальто в воздухе в ДТП 8 марта и попала на видео.

Судя по кадрам, в Улан-Удэ женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако машина в последнем ряду не остановилась и наехала на жительницу. В результате удара женщину подбросило вверх, она сделала сальто в воздухе и приземлилась на спину. О состоянии пострадавшей неизвестно. На кадрах видно, что после аварии автомобилист решил остановиться.

Ранее сообщалось, что в Уфе машина провалилась под землю.