«Я не специально»: сбивший людей в Казани таксист прокомментировал ДТП

Сбивший людей в Казани таксист рассказал, что устроил ДТП не специально

Таксист, сбивший выходящих из автобуса пассажиров в Казани, заявил, что он сделал это не специально. Кадры признания опубликовал Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«Я не специально», — сказал таксист, отвечая на вопрос о своей виновности в ДТП.

Водитель также сказал, что в салоне автомобиля в момент ДТП находились пассажиры. Об их количестве он затруднился ответить.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи также можно увидеть, что на месте ДТП собралось много людей.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек.

Как заявил автоинспекторам таксист, он уснул за рулем. Между тем пассажир такси сказал, что перед ДТП у водителя изо рта пошла пена.

Telegram-канал «Регион116 Казань» опубликовал кадры наезда автомобиля такси на людей, выходивших из автобуса.

Судя по видео, ехавший по дороге автомобиль резко изменил траекторию движения и врезался в людей, выходящих из автобуса, разметав их по проезжей части. Не останавливаясь, машина столкнулась с другим автобусом и остановилась.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.