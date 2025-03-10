Летевший в Узбекистан самолет вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира

Летевший из Москвы в Самарканд самолет объявил сигнал срочности во время полета

Летевший из Москвы в Самарканд самолет российской авиакомпании резко сменил курс и приземлился в другом месте из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 10 марта.

Отмечается, что экипаж самолета Boeing 737-800 доложил о тяжелом состоянии одного из пассажиров и принял решение возвращаться в аэропорт вылета.

Командир лайнера объявил сигнал срочности во время полета. Посадка в московском аэропорту прошла благополучно. Информации о состоянии пассажира не приводится.

5 марта в московском аэропорту Внуково телескопический трап протаранил самолет Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний» и повредил двигатель. Лайнер должен был принять 202 пассажира по рейсу Москва — Ташкент, но из-за повреждения вылет был отложен.

6 марта сообщалось, что самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из московского аэропорта Внуково в Ереван, вернулся в аэропорт вылета

Ранее пилоты российского самолета заявили об НЛО.