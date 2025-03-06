Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Внуково трап протаранил самолет и повредил двигатель

SHOT: рукав в аэропорту Внуково протаранил самолет и повредил двигатель
close
Reuters

В московском аэропорту Внуково телескопический трап протаранил самолет и повредил двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел вечером 5 марта с самолетом Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний». Лайнер должен был принять 202 пассажира по рейсу Москва — Ташкент, однако во время посадки телетрап повредил левый двигатель воздушного судна, из-за чего вылет был отложен.

После инцидента, по данным журналистов, всех пассажиров направили в аэропорт Домодедово, а поврежденный самолет так и остался во Внуково.

После распространения в СМИ информации об инциденте межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку для подтверждения сообщений. В пресс-службе отметили, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния судна. После подтверждения данных и выявления причастных, прокуратура даст оценку действиям работников и примет соответствующие меры.

До этого самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из московского аэропорта Внуково в Ереван, вернулся в аэропорт вылета. Капитан лайнера принял решение о возвращении из-за того, что у одной из систем сработал индикатор. В авиакомпании не уточнили, какая именно неполадка возникла в самолете.

Ранее в аэропорту Домодедово произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами