Во Внуково трап протаранил самолет и повредил двигатель

В московском аэропорту Внуково телескопический трап протаранил самолет и повредил двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел вечером 5 марта с самолетом Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний». Лайнер должен был принять 202 пассажира по рейсу Москва — Ташкент, однако во время посадки телетрап повредил левый двигатель воздушного судна, из-за чего вылет был отложен.

После инцидента, по данным журналистов, всех пассажиров направили в аэропорт Домодедово, а поврежденный самолет так и остался во Внуково.

После распространения в СМИ информации об инциденте межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку для подтверждения сообщений. В пресс-службе отметили, что на данный момент специалисты проводят оценку технического состояния судна. После подтверждения данных и выявления причастных, прокуратура даст оценку действиям работников и примет соответствующие меры.

До этого самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом А47029 из московского аэропорта Внуково в Ереван, вернулся в аэропорт вылета. Капитан лайнера принял решение о возвращении из-за того, что у одной из систем сработал индикатор. В авиакомпании не уточнили, какая именно неполадка возникла в самолете.

Ранее в аэропорту Домодедово произошел пожар.