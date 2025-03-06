Сайты МВД России не доступны из-за сбоя

Сайты министерства внутренних дел (МВД) РФ не открываются. Сбои зафиксировали в работе как федерального сайта ведомства, так и региональных главков, об этом пишет ТАСС.

Сайт МВД не доступен ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.

«Не удается получить доступ к сайту», — такой текст появляется при попытке зайти на страницу.

Не функционирует также и сайт Госавтоинспекции. С чем связаны неполадки, пока не известно. Данные о сбое также подтверждает сайт downdetector.su.

4 марта неизвестные хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России. Отмечается, что в общем доступе оказались ФИО, даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее. Данные в файлах датируются 21 февраля 2025 годом. Официальных подтверждений о взломе сайта посольства Казахстана в РФ не поступало.

До этого хакеры, действующие под ником Adrastea, взломали базу данных компании MBDA — ведущего европейского разработчика и производителя самолетных и корабельных ракет. Злоумышленники сами написали об этом на одном из форумов, прикрепив ссылку на архив с демофайлами. Общий объем похищенных данных составил 60 Гб. В них содержится информация о сотрудниках компании, занимающихся военными проектами и коммерческой деятельностью, контрактные соглашения и переписка с другими организациями.

Ранее россиянам рассказали, как защитить себя от хакеров.