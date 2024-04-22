Совет для пользователя: как защитить себя от хакеров

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Взлом аккаунта — один из самых распространенных хакерских приемов. Получив контроль над профилем, преступники могут использовать его для доступа к приватным данным и файлам или совершать неправомерные действия от вашего лица. Чтобы это предотвратить, следует всегда выбирать сложные комбинации из букв, чисел и символов в качестве паролей. Также важно не повторять пароли на различных ресурсах, иначе взлом одного из аккаунтов повлечет цепную реакцию.

Облегчить обращение с многочисленными паролями помогут специальные программы. При этом подходить к выбору менеджера паролей нужно внимательно. Лучше всего отдать предпочтение российским решениям с хорошей репутацией. В ином случае вы можете столкнуться с неприятной ситуацией, когда само хранилище паролей оказалось взломанным. Также в один момент вы можете обнаружить, что иностранная ИТ-компания прекратила обслуживать ваш профиль, а значит, все пароли придется менять.

Кроме того, следует включить двухфакторную аутентификацию для всех доступных аккаунтов. Это действие добавит вам дополнительный уровень защиты от взлома.