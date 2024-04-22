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Технологии

Совет для пользователя: как защитить себя от хакеров

В РОЦИТ рассказали о мерах защиты своих в сети

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Хакеры — киберпреступники, использующие свои технологические знания и навыки для незаконной деятельности в сети. Пострадать от них могут не только крупные организации, но и пользователи. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подготовили несколько советов, следуя которым вы сможете защититься от потенциальных атак злоумышленников.
1

Используйте надежные пароли и включите двухфакторную аутентификацию

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Взлом аккаунта — один из самых распространенных хакерских приемов. Получив контроль над профилем, преступники могут использовать его для доступа к приватным данным и файлам или совершать неправомерные действия от вашего лица. Чтобы это предотвратить, следует всегда выбирать сложные комбинации из букв, чисел и символов в качестве паролей. Также важно не повторять пароли на различных ресурсах, иначе взлом одного из аккаунтов повлечет цепную реакцию.

Облегчить обращение с многочисленными паролями помогут специальные программы. При этом подходить к выбору менеджера паролей нужно внимательно. Лучше всего отдать предпочтение российским решениям с хорошей репутацией. В ином случае вы можете столкнуться с неприятной ситуацией, когда само хранилище паролей оказалось взломанным. Также в один момент вы можете обнаружить, что иностранная ИТ-компания прекратила обслуживать ваш профиль, а значит, все пароли придется менять.

Кроме того, следует включить двухфакторную аутентификацию для всех доступных аккаунтов. Это действие добавит вам дополнительный уровень защиты от взлома.

2

Не переходите по подозрительным ссылкам

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Depositphotos

Старайтесь кликать на ссылку, только если она была отправлена или размещена доверенным источником. В ином случае ссылка может привести на поддельный ресурс или инициировать скачивание на устройство вируса. Особенно стоит остерегаться ссылок в фишинговых сообщениях и комментариях на онлайн-площадках. Известны многочисленные случаи распространения опасных ссылок на YouTube и в иностранных социальных сетях.

3

Не скачивайте сомнительные приложения

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Global Look Press

Приложения от ненадежного источника могут быть заражены вирусами. Чтобы быть уверенными в безопасности программ, их лучше устанавливать по ссылке с официального сайта производителя. Помните, что даже в иностранных магазинах приложений Google Play и App Store можно наткнуться на созданную хакерами программу. Однако вы можете существенно снизить риск встретить поддельный продукт, выбрав отечественный магазин приложений. Например, RuStore.

4

Откажитесь от использования VPN

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Depositphotos

VPN-сервисы известны недобросовестным подходом к конфиденциальности пользователей. Средства для обхода блокировок могут собирать персональные данные и передавать их третьим лицам. Известны случаи, когда базы с информацией о пользователях VPN были выставлены на продажу в даркнете или оказывались слиты в открытый доступ.

Кроме того, порой хакеры применяют VPN, чтобы заразить устройство пользователя различными вирусами. Даже есть риск того, что зараженный смартфон может стать частью ботнета — сети, которую злоумышленники используют для различных махинаций и кибератак. Попадание в ботнет опасно не только тем, что лишняя нагрузка приводит к ухудшению работы и быстрому износу устройства. Таким путем его пользователь, сам того не подозревая, становится соучастником серьезного преступления. К примеру, попыткам взлома государственных сайтов.

5

Обновляйте программное обеспечение

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Порой пользователь может игнорировать обновления программ, так как не хочет занимать память устройства или не находит для этого удобного времени. Однако регулярно обновлять браузеры, антивирусы и иные приложения очень важно. Именно обновления позволяют разработчикам устранять критические уязвимости, которые могут быть использованы хакерами.

Конечно, в этом деле есть свои нюансы. Так, некоторые иностранные ИТ-компании, такие как Google и Apple, предпочитают скрывать информацию о критических уязвимостях в своих продуктах. Причем зачастую неизвестно, насколько долго длится подобное сокрытие. В случае с продуктами западных ИТ-гигантов нельзя быть уверенными, насколько большому риску подвергаются пользователи, их выбирающие.

6

С осторожностью пользуйтесь общественным Wi-Fi

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бесплатные публичные точки Wi-Fi могут быть установлены не владельцами помещения, а хакерами, которые стремятся таким путем добраться до персональных данных пользователя. Чтобы избежать рисков беспроводного подключения в общественной зоне, по возможности узнавайте название Wi-Fi у персонала заведения или организации, в здании которых находитесь.

7

Регулярно делайте резервное копирование данных

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Depositphotos

Конечно, рассматривать негативные сценарии не хочется, но перестраховаться никогда не повредит. Периодически проводя резервное копирование данных, вы будете уверены, что не потеряете важные файлы, даже если столкнетесь с хакерской атакой.

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