Совет для пользователя: как защитить себя от хакеров

Используйте надежные пароли и включите двухфакторную аутентификацию
Взлом аккаунта — один из самых распространенных хакерских приемов. Получив контроль над профилем, преступники могут использовать его для доступа к приватным данным и файлам или совершать неправомерные действия от вашего лица. Чтобы это предотвратить, следует всегда выбирать сложные комбинации из букв, чисел и символов в качестве паролей. Также важно не повторять пароли на различных ресурсах, иначе взлом одного из аккаунтов повлечет цепную реакцию.
Облегчить обращение с многочисленными паролями помогут специальные программы. При этом подходить к выбору менеджера паролей нужно внимательно. Лучше всего отдать предпочтение российским решениям с хорошей репутацией. В ином случае вы можете столкнуться с неприятной ситуацией, когда само хранилище паролей оказалось взломанным. Также в один момент вы можете обнаружить, что иностранная ИТ-компания прекратила обслуживать ваш профиль, а значит, все пароли придется менять.
Кроме того, следует включить двухфакторную аутентификацию для всех доступных аккаунтов. Это действие добавит вам дополнительный уровень защиты от взлома.
Не переходите по подозрительным ссылкам
Старайтесь кликать на ссылку, только если она была отправлена или размещена доверенным источником. В ином случае ссылка может привести на поддельный ресурс или инициировать скачивание на устройство вируса. Особенно стоит остерегаться ссылок в фишинговых сообщениях и комментариях на онлайн-площадках. Известны многочисленные случаи распространения опасных ссылок на YouTube и в иностранных социальных сетях.
Не скачивайте сомнительные приложения
Приложения от ненадежного источника могут быть заражены вирусами. Чтобы быть уверенными в безопасности программ, их лучше устанавливать по ссылке с официального сайта производителя. Помните, что даже в иностранных магазинах приложений Google Play и App Store можно наткнуться на созданную хакерами программу. Однако вы можете существенно снизить риск встретить поддельный продукт, выбрав отечественный магазин приложений. Например, RuStore.
Откажитесь от использования VPN
VPN-сервисы известны недобросовестным подходом к конфиденциальности пользователей. Средства для обхода блокировок могут собирать персональные данные и передавать их третьим лицам. Известны случаи, когда базы с информацией о пользователях VPN были выставлены на продажу в даркнете или оказывались слиты в открытый доступ.
Кроме того, порой хакеры применяют VPN, чтобы заразить устройство пользователя различными вирусами. Даже есть риск того, что зараженный смартфон может стать частью ботнета — сети, которую злоумышленники используют для различных махинаций и кибератак. Попадание в ботнет опасно не только тем, что лишняя нагрузка приводит к ухудшению работы и быстрому износу устройства. Таким путем его пользователь, сам того не подозревая, становится соучастником серьезного преступления. К примеру, попыткам взлома государственных сайтов.
Обновляйте программное обеспечение
Порой пользователь может игнорировать обновления программ, так как не хочет занимать память устройства или не находит для этого удобного времени. Однако регулярно обновлять браузеры, антивирусы и иные приложения очень важно. Именно обновления позволяют разработчикам устранять критические уязвимости, которые могут быть использованы хакерами.
Конечно, в этом деле есть свои нюансы. Так, некоторые иностранные ИТ-компании, такие как Google и Apple, предпочитают скрывать информацию о критических уязвимостях в своих продуктах. Причем зачастую неизвестно, насколько долго длится подобное сокрытие. В случае с продуктами западных ИТ-гигантов нельзя быть уверенными, насколько большому риску подвергаются пользователи, их выбирающие.
С осторожностью пользуйтесь общественным Wi-Fi
Бесплатные публичные точки Wi-Fi могут быть установлены не владельцами помещения, а хакерами, которые стремятся таким путем добраться до персональных данных пользователя. Чтобы избежать рисков беспроводного подключения в общественной зоне, по возможности узнавайте название Wi-Fi у персонала заведения или организации, в здании которых находитесь.
Регулярно делайте резервное копирование данных
Конечно, рассматривать негативные сценарии не хочется, но перестраховаться никогда не повредит. Периодически проводя резервное копирование данных, вы будете уверены, что не потеряете важные файлы, даже если столкнетесь с хакерской атакой.