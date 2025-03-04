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Хакеры взломали сайт посольства Казахстана в России

DLBI: хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России
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Unsplash

Неизвестные хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России. Об этом сообщили аналитики российской организации DLBI в своем Telegram-канале «Утечки информации».

«По нашей информации, во множестве текстовых файлов содержатся персональные данные граждан, предположительно записывавшихся на прием в консульский отдел посольства и задававших вопросы через сайт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем доступе оказались ФИО, даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее. Данные в файлах датируются 21 февраля 2025 годом. Официальных подтверждений о взломе сайта посольства Казахстана в РФ пока не поступало.

До этого хакеры, действующие под ником Adrastea, взломали базу данных компании MBDA — ведущего европейского разработчика и производителя самолетных и корабельных ракет. Злоумышленники сами написали об этом на одном из форумов, прикрепив ссылку на архив с демофайлами. Общий объем похищенных данных составил 60 Гб. В них содержится информация о сотрудниках компании, занимающихся военными проектами и коммерческой деятельностью, контрактные соглашения и переписка с другими организациями.

Ранее россиянам рассказали, как защитить себя от хакеров.

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