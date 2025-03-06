В Челябинской области вагоны сошли с рельсов

В Челябинской области три порожних вагона сошли с рельсов

В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства схода вагонов. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции Челябинск – Главный.

«При проведении маневровых работ произошел сход трех порожних вагонов без опрокидывания», – сообщается в публикации.

Во время аварии никто не пострадал. Ситуация не повлияла на график движения поездов. На данный момент прокуратура проводит все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить, соблюдались ли правила безопасности на месте.

В конце февраля подобный случай произошел в Подмосковье, где в двух километрах от железнодорожной станции «Латышская» с рельсов сошли два вагона, из которых выгрузили товары.

После произошедшего сотрудники СК РФ организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Подмосковье состав протаранил выехавшую на рельсы фуру.