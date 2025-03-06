Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области вагоны сошли с рельсов

В Челябинской области три порожних вагона сошли с рельсов
close
Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства схода вагонов. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции Челябинск – Главный.

«При проведении маневровых работ произошел сход трех порожних вагонов без опрокидывания», – сообщается в публикации.

Во время аварии никто не пострадал. Ситуация не повлияла на график движения поездов. На данный момент прокуратура проводит все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить, соблюдались ли правила безопасности на месте.

В конце февраля подобный случай произошел в Подмосковье, где в двух километрах от железнодорожной станции «Латышская» с рельсов сошли два вагона, из которых выгрузили товары.

После произошедшего сотрудники СК РФ организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Подмосковье состав протаранил выехавшую на рельсы фуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами