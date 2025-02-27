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В Подмосковье состав протаранил выехавшую на рельсы фуру

В Подмосковье поезд столкнулся с грузовиком
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Mike_O/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает «Московская железная дорога» в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на переезде между станциями Барыбино и Михнево. По данным канала, несмотря на приближающийся поезд «МоскваКраснодар», на рельсы выехал грузовой автомобиль.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – сообщается в публикации.

Во время аварии, предварительно, никто не пострадал. Состав с рельсов не сошел.

Ситуация повлияла на график поездов. Попавший в ДТП поезд задержался, состав «Москва – Узуново» также задерживается.

До этого в Новосибирской области мужчина попал под поезд. По данным полиции, пострадавший пытался перебежать пути в момент, когда к нему приближался состав, но не успел.

После аварии мужчину спасли, его госпитализировали с различными травмами, медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.

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