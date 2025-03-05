Юная россиянка поверила мошенникам и лишилась сбережений

В Костроме аферисты обманули 19-летнюю студентку и украли у нее 215 тысяч рублей. Об этом сообщает LifeKostroma.ru.

Юной горожанке позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником компании сотовой связи». Аферист попросил ее продиктовать паспортные данные, чтобы якобы продлить услуги. После этого с ней связались якобы работники Госуслуг и Центробанка, которые убедили девушку, что ее сбережения находятся в опасности.

Россиянка поверила злоумышленникам и последовала их инструкциям. Она сняла деньги со вклада и через свою подругу отправила их мошенникам, убедившим ее, что защитить сбережения можно только так. Когда переписка с аферистами исчезла, студентка поняла, что ее обманули.

Ранее инженер из Воронежа отдала мошенникам 3,2 млн рублей, пытаясь поменять счетчик.