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Инженер из Воронежа отдала мошенникам 3,2 млн рублей, пытаясь поменять счетчик

В Воронежской области пенсионерка отдала мошенникам более 3 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Нововоронеже мошенники убедили пенсионерку произвести замену электросчетчика и оставили ее без денег. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

Мошенники связались с 66-летней женщиной под видом сотрудников энергосбытовой компании и сообщили о необходимости замены счетчиков. Пенсионерка поверила незнакомцам и продиктовала им код из смс-сообщения.

После этого сотрудник компании с ней попрощался, но вскоре позвонил представитель «портала Госуслуг». Он уверял потерпевшую, что ее аккаунт взломан и злоумышленники оформляют кредиты на ее имя. Чтобы избежать потери денег, потерпевшей посоветовали повысить свой кредитный потенциал и перевести сбережения на якобы безопасный счет.

Поверив преступникам, женщина отправила им 3,2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Омске 15-летний подросток поверил в звонок из школы и оформил на отца несколько кредитов. Школьнику позвонил якобы учитель, который поинтересовался, участвовал ли он в олимпиаде. Подросток ничего не заподозрил и в разговоре с аферистом продиктовал ему код из СМС-сообщения. Следующий собеседник сообщил мальчику, что вся его семья в опасности — родители попали под уголовное преследование, и в ближайшее время в квартире будет проведен обыск. Подросток попросил у отца телефон, от его имени оформил займы на 900 тысяч рублей и перевел аферистам.

Ранее в Нижегородской области таксист спас пенсионерку от мошенников.

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