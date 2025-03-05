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Врач объяснила, как рассчитать свою норму калорий

Врач Соломатина: норма калорий зависит об образа жизни человека
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневная норма калорий поможет в профилактике ожирения, она должна рассчитываться индивидуально для каждого человека. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, норма будет зависеть от образа жизни и особенностей строения организма, однако, усредненное число вычисляется по специальной формуле.

«Берется рост, из этого числа вычитается 100, а затем еще 10%. Получившуюся цифру нужно умножить на 24, а потом на 0,9 — если это женщина, на 1 — если мужчина. Это то количество калорий, которое необходимо для нормального обмена веществ и комфортного самочувствия», — уточнила Соломатина.

Врач уточнила, что для предотвращения набора лишнего веса стоит также проработать свои страхи и тревоги, которые могут вызывать переедание.

Диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что женщинам стоит употреблять порядка 1,5-2 тыс. калорий в день, мужчинам — от 1,8 тыс. калорий. По ее словам, эти показатели подойдут для людей, которые активно не занимаются физической активностью.

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