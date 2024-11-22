Диетолог назвала суточную норму калорий для мужчин и женщин

Женщинам стоит употреблять порядка 1,5-2 тыс. калорий в день, мужчинам — от 1,8 тыс. калорий. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, эти показатели подойдут для людей, которые активно не занимаются физической активностью. Эксперт уточнила, что калорийность рациона должна рассчитываться исходя из роста и веса человека.

«Есть некий коридор, который нужно проверить по формулам Харриса-Бенедикта. Ей пользуются все российские врачи. И вот туда нужно внести все свои показатели: возраст, рост, пол, вес и примерно оценить свою физическую активность. И там есть этот момент, где человек, совсем офисный сотрудник, который вообще не занимается никакой активностью», — уточнила Дианова.

Она добавила, что после подстановки коэффициента человек получит свою индивидуальную суточную калорийность рациона.

Диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова до этого говорила, что майонез значительно повышает калорийность салатов и закусок. По ее словам, избыточные калории могут давать и другие продукты, все будет зависеть от конкретного рецепта.

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