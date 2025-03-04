Уфимский врач украл у коллег четверть миллиона рублей

В Башкирии будут судить экс-заведующего отделением поликлиники, который присвоил себе премии подчиненных. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, в течение двух лет обвиняемый начислял премии своим подчиненным, а потом убеждал их сдавать эти деньги якобы на общественные нужды. В действительности врач присваивал премии и распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях.

Таким образом, он похитил более 275 тысяч рублей у восьми сотрудников поликлиники. Когда о произошедшем стало известно, в отношении заведующего отделения поликлиники было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве школьного учителя заподозрили в краже денег у родителей ученика. . Мать одного из учащихся обратилась в полицию с заявлением о том, что она перевела учителю математики 67 тысяч рублей для поездки сына на экскурсию в Казань, однако педагог присвоил их себе. Педагог сознался в содеянном, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье маляр украл 1,3 млн рублей из цеха, в котором работал.