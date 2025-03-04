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Калининградка отсудила 1,2 млн рублей за бракованный телевизор

Жительница Калининграда получила 1,2 млн компенсации за бракованный телевизор
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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В Калининграде женщина подала в суд на продавца неисправной электронной техники и выиграла крупную компенсацию. Об этом сообщает УФССП области.

Местная жительница приобрела телевизор с диагональю 165 см, но спустя полтора месяца на экране появились засветы, мешавшие просмотру. Тогда покупательница обратилась к продавцу с требованием заменить бракованный товар на исправный, но тот отказался сделать замену и поплатился.

Женщина подала на него иск, потребовав вернуть сумму уплаченную за телевизор, а также неустойку, штраф, расходы на экспертизу и моральный вред — всего 1,2 млн рублей. Суд в конечном итоге встал на сторону гражданки и постановил расторгнуть договор купли-продажи, а также взыскать с продавца компенсацию.

Так как индивидуальный предприниматель не спешил исполнить судебное решение, в дело вмешались приставы, которые наложили арест на его счета и ограничили выезд должника заграницу. В конце концов он выплатил указанную сумму, и права потребительницы были восстановлены.

Ранее британка получила £7500 за шум в библиотеке, мешавший ей работать.

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