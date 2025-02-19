Британка получила £7500 за шум в библиотеке, мешавший ей работать

Сотрудница Британской библиотеки получила £7,5 тыс. после того, как пожаловалась на шум на рабочем месте. Об этом сообщает Metro.

Британка Лидия Когут обратилась в суд по трудовым спорам, чтобы наказать знаменитое лондонское учреждение за шум на своем рабочем месте. 45-летняя женщина заявила, что трудоустроилась в библиотеку, думая, что может рассчитывать на тишину, но ошибалась.

Работодатель не обеспечил ее тихим рабочим местом и не предложил альтернативную работу. Когут обвинила национальную библиотеку в нарушении Закона о равенстве, согласно которому компании обязаны создавать особые условия для людей с ограниченными возможностями.

Библиотекарь несколько раз подавала иски, в том числе и за незаконное снижение заработной платы, и в итоге суд вынес решение в ее пользу. В качестве компенсации морального вреда Когут получила с процентами £6200 и еще £1350 за пониженную зарплату, которую она получала с сентября по ноябрь 2022 года.

В Британской библиотеке решение суда комментировать не стали.

Ранее женщина, потерявшая работу во время беременности, получила за несправедливое увольнение почти £94 тыс.