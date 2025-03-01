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В Новосибирске «целительница» с ножом ограбила пенсионерку

В Новосибирске вооруженная ножом целительница ограбила пенсионерку
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Depositphotos

В Калининском районе Новосибирска женщина ограбила пенсионерку, представившись целительницей. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, женщина рассказала, что к ней в дверь постучала незнакомка, которая представилась целительницей и предложила ей лечение. Получив отказ, гостья выхватила нож и, угрожая потерпевшей, потребовала деньги и драгоценности.

Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка передала грабительнице имевшиеся у нее наличные и золотое кольцо, общий ущерб составил почти 50 тысяч рублей. Подозреваемую в разбое удалось задержать, ею оказалась 28-летняя безработная.

Установлено, что задержанная совершила ряд аналогичных преступлений на территории соседних регионов и находилась в розыске. Возбуждено уголовное дело, «целительнице» может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Иркутске лжегадалка украла у пенсионера миллион рублей. Мужчина встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания. Пенсионер пригласил женщину в гости, лжецелительница пообещала излечить пенсионера от онкологии через очищение денег. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. Иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу.

Ранее пенсионерка из Твери лишилась 250 тысяч рублей, пытаясь снять порчу.

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