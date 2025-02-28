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Фанаты BTS потребовали наказать 50-летнюю японку за поцелуй Джина на фан-встрече

Японке, поцеловавшей Джина из BTS, грозит наказание за домогательства
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Kim Hong-ji/AP

Полиция Южной Кореи собирается предъявить обвинение гражданке Японии, которая поцеловала Джина, участника популярной k-pop группы BTS. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Инцидент произошел на фан-встрече в Сеуле 13 июня прошлого года. Мероприятие состоялось на следующий день после того, как Джин вернулся из армии. Айдол собрал 1000 поклонников и обнял каждого из них. Одна из поклонниц во время объятий поцеловала музыканта в шею, и он тут же отвернулся от нее. Это попало на камеры, а женщина затем написала в своем блоге: «Мои губы коснулись его шеи. Его кожа была очень мягкой».

Наказания для поклонницы потребовали другие фанаты BTS, которые составили петицию на правительственном сайте и подали жалобу в южнокорейскую полицию. Таким образом они инициировали уголовное разбирательство, и теперь 50-летняя японка подозревается в нарушении закона о сексуальном насилии. Какое именно наказание ей грозит, не уточняется.

Ранее сталкерша подстерегла известную певицу на вокзале.

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