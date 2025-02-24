Сталкерша подстерегла известную певицу на вокзале

Известная тайваньская певица Оливия Цао обвинила сингапурскую фанатку в преследовании ее на Тайване. Об этом сообщает MSNews.

30-летняя сталкерша Лю подстерегла певицу на вокзале в Тайване 14 февраля. Инцидент произошел утром на станции высокоскоростной железной дороги Баньцяо, когда певица собиралась ехать в родной город.

По сообщениям тайваньских СМИ, Лю подошла к Цао, как только заметила ее, преградила ей путь, схватила багаж артистки и потребовала разблокировать ее в социальных сетях. 38-летняя Цао записала претензии сталкерши на видео.

Менеджер Цао в беседе с журналистами рассказал, что женщины однажды встретились на концерте, и показал репортерам несколько заблокированных аккаунтов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), предположительно, созданных Лю.

Известно, что Лю преследует Цао уже больше года.

Цао обратилась в отделение железнодорожной полиции. Власти задержали жительницу Сингапура для дальнейшего расследования.

В январе актриса Анна Чиповская сообщила, что ее преследовал сталкер в социальной сети.

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