Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сталкерша подстерегла известную певицу на вокзале

Певица Оливия Цао обратилась в полицию из-за преследовательницы
close
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известная тайваньская певица Оливия Цао обвинила сингапурскую фанатку в преследовании ее на Тайване. Об этом сообщает MSNews.

30-летняя сталкерша Лю подстерегла певицу на вокзале в Тайване 14 февраля. Инцидент произошел утром на станции высокоскоростной железной дороги Баньцяо, когда певица собиралась ехать в родной город.

По сообщениям тайваньских СМИ, Лю подошла к Цао, как только заметила ее, преградила ей путь, схватила багаж артистки и потребовала разблокировать ее в социальных сетях. 38-летняя Цао записала претензии сталкерши на видео.

Менеджер Цао в беседе с журналистами рассказал, что женщины однажды встретились на концерте, и показал репортерам несколько заблокированных аккаунтов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), предположительно, созданных Лю.

Известно, что Лю преследует Цао уже больше года.

Цао обратилась в отделение железнодорожной полиции. Власти задержали жительницу Сингапура для дальнейшего расследования.

В январе актриса Анна Чиповская сообщила, что ее преследовал сталкер в социальной сети.

Ранее в Ассоциации кинотеатров оценили перспективу возвращения голливудских фильмов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами