Пенсионерка из Москвы лишилась 2,8 млн рублей, пытаясь поменять ключ от домофона

В Москве пенсионерка за два дня отдала курьерам мошенников свои накопления, пытаясь заменить ключ от домофона. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом сотрудников компании по замене ключей от домофона. Незнакомец попросил у пенсионерки код из СМС-сообщения, чтобы создать заявку на выдачу нового ключа.

Получив личные данные москвички, преступники сообщили, что аферисты украли электронную подпись потерпевшей и хотят похитить ее деньги. Чтобы помочь поймать злоумышленников, накопления нужно было передать курьерам. Доверившись мошенникам, женщина в течение двух дней отдала мошенникам более 2,8 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что московская студентка вынесла из дома валюту и украшения на 5,7 млн рублей из-за аферистов. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и особо крупном размере.

Ранее мошенники убедили пенсионерку лететь в Москву для «дачи показаний в ФСБ».