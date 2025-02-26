Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка из Москвы лишилась 2,8 млн рублей, пытаясь поменять ключ от домофона

РИА Новости: в Москве пенсионерка лишилась 2,8 млн рублей из-за мошенников
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве пенсионерка за два дня отдала курьерам мошенников свои накопления, пытаясь заменить ключ от домофона. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом сотрудников компании по замене ключей от домофона. Незнакомец попросил у пенсионерки код из СМС-сообщения, чтобы создать заявку на выдачу нового ключа.

Получив личные данные москвички, преступники сообщили, что аферисты украли электронную подпись потерпевшей и хотят похитить ее деньги. Чтобы помочь поймать злоумышленников, накопления нужно было передать курьерам. Доверившись мошенникам, женщина в течение двух дней отдала мошенникам более 2,8 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что московская студентка вынесла из дома валюту и украшения на 5,7 млн рублей из-за аферистов. Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и особо крупном размере.

Ранее мошенники убедили пенсионерку лететь в Москву для «дачи показаний в ФСБ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами